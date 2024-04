DELFI VIDEO | Kristin Tattar saabus koju, Gibsoni kitarr näpus. „Kui discgolfist kõrini saab, hakkan pillimängu õppima“

„Ma ise instrumenti ei mängi, kuigi suguvõsas on päris palju muusikuid ja pillimehi. Minul ei ole õnnestunud seda veel õppida. Ju see on siis motivatsiooniks. Kui mul kunagi discgolfist kõrini saab, hakkan pillimängu õppima,“ sõnas Tattar Tallinna lennujaamas Delfile antud intervjuus.

Tattar on alustanud tänavust profituuri nelja võidu ja kokku kuue poodiumikohaga. Kahel Major turniiril jäi ta poodiumilt välja, lõpetades märtsis esimesel neist kuuenda ja teisel möödunud nädalal viienda kohaga.

„Kummagi Majori nädalal ei olnud enesetunne kõige parem. Püüdsin kõigest väest, et mängu toimima panna, aga lihtsalt ei tulnud välja. Kurb oli sellise väsimuse noodiga lõpetada, aga samas on see sport ja midagi pole teha. Ma ise sellest mingeid põhjapanevaid järeldusi ei tee. Tegelikult sai hooaega väga edukalt alustatud. Mulle mõjus see väga inspireerivalt,“ on Tattar aasta algusega ikkagi väga rahul.

Konkurendid on kahe hooaja vahel Tattarile korralikult kandadele astunud - sellest annab tunnistust võistluste kõrge tase. „Konkurentsi tõusu on märgata juba kasvõi reitingute põhjal. Võiduks oli vaja mängida keskmiseks ringireitinguks üle tuhande, mida varem pole naiste divisjonis nii tihti kohanud. See annab tunnistust, et tööd tehakse kõvasti ja kindlasti ei tohi magama jääda. Tuleb ikka ajaga kaasas käia,“ kommenteeris pärnulanna.

Vaata pikemat intervjuud videost! Muu hulgas näeb ja kuuleb videost, kes oli Tattari esimene õnnitleja lennujaama väravast välja astudes, millist neljast võidust hindab Kristin kõige enam ning kuidas tema hooaeg siit punktist edasi läheb.