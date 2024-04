FOTOD | Esimene Freetime Husqvarna Särtsuka etapp toimus 27. aprillil Saku-Männiku krossiraja lasterajal

Esimesena said rajaga tutvuda särtsukad ja siis E-motikad. Kell 11.00 saigi mindud esimese stardi juurde. Päeva alustasid üheksa 2-aastast, kes läbisid ühe ringi. Kolm võistlusringi läbisid üksteist 3-aastast, kolmkümmend kuus 4-aastast, seitseteist 5-aastast, kaksteist 6–7-aastast last. Viis võistlusringi sõitsid kuusteist E-motikaga sõitvat last. Kuna 4-aastaseid lapsi oli niivõrd palju, siis neile tuli teha lausa kolm gruppi. Peale esimest võistlusringi oli 30-minutiline paus, mille ajal sai hüpata Krutski batuudil, süüa pannukaid ning tutvuda Mehka, Freetime’i, KTMi, Kiilimoto, Redmoto ja Särtsurendi telgis toimuvaga. Samuti sai proovida katsuda Rabaconda rehvivahetuspinki.