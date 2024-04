Sahinad Austrias: Mercedes soovib Max Verstappeni meelitada üüratu aastapalgaga enda ridadesse

Ehkki Red Bull on viimastel aastatel ja ka tänavu MM-sarja valitsenud, siis meeskonna sisekliima on pahandustest paks. Tiimipealik Christian Horner sattus ahistamissüüdistuste tõttu skandaali ja seejärel algas suurem võimuvõitlus. Teiste seas teatas hiljuti vormel 1 sarja üks legendaarsem insener Adrian Newey, et tema uuest hooajast Red Bullis ei jätka. Samuti olevat Horneriga tülis meeskonna nõunik Helmut Marko ning Max Verstappeni isa Jos. Ent samal ajal Red Bulli omanikud on avalikult Horneri selja taga.