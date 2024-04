Heategevuslik ülemaailmne Wings for Life World Run tuleb taas – tule ühisstarti Stroomi rannas!

5.mail toimub 100% heategevuslik jooks Wings for Life World Run, mille eesmärk on koguda raha seljaaju vigastuste ravivõimaluste uuringuteks. Wings of Life World Run jooksuüritus on unikaalne, sest start antakse üle kogu maailma ühel ajal – Eesti aja järgi 05.05.2024 kell 14:00. Tallinnas aset leidev Eesti ühisstart toimub Stroomi rannas.