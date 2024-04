Sebastien Ogier: autosid on juurde vaja, aga WRC2 pole lahendus

FIA soovib, et juunis kinnitaks maailma mootorispordi nõukogu heaks 2025. aastast kehtima hakkava muudatuste paketi, millega praeguste Rally1 ja Rally2 autode kiirused ühtlustuksid. Kõik kolm WRC-tiimi on aga selle plaani vastu, sest nende jaoks tuleks muudatused liiga kiirelt.

„Võib-olla tuli info välja liiga kiiresti, asjad polnud piisavalt läbi mõeldud. Võistkonnad on Rally1 autodesse teinud tohutuid investeeringuid. Loomulikult olen nõus, et kaheksa autot on MM-sarja jaoks liiga vähe ja neid on juurde vaja. Aga me ei tohi nõuda, et autod hakkaks järsku olema WRC2-sarja tasemel. Seda ei tohi juhtuda,“ vahendas portaal Rallit.fi Ogier’ sõnu.