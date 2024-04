KUULA | Kõik merele! Erakordne merepidu jõuab Tallinnasse

11. - 14. juulini on Tallinna sadamad erilises peomeeleolus, sest suurejooneline (õppe)purjekate regatt Tall Ship Races jõuab just siis Eesti vetesse.

Tall Ships Races on maailma suurim ning pikkade traditsioonidega purjeõppelaevade regatt, mis toob Tallinna kolme sadamasse (Lennusadamasse, Noblessneri sadamasse ja Vanasadamasse ) üle 60 suure purjelaeva. Purjelaevadel on kuni 1500 purjeõppurit 12-15 erinevast riigist, sest regati üheks eesmärgiks on pakkuda noortele võimalust saada meresõidu kogemus ning panna ennast merel proovile.