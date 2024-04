Võrkpallikoondise pesamuna Tristan Täht õpib laagri kõrvalt matemaatikaeksamiks ja loodab end peatreeneri lõppvalikkusse mängida

„Siiani on ebareaalne tunne. Ei suuda seda uskuda. Kui hakkasin kuulma, et mu klubikaaslastel Andri Aganitsal ja Marx Arul on juba koondisekutsed käes, arvasin, et ju siis pole veel minu aasta. See polnud sel aastal ka otseselt mu eesmärk. Plaan oli järgmisel aastal koondisesse murda. Tegin juba rannapaarilisega plaanid ära ja hakkasin vaikselt rannatrenne tegema, kuid sain siis lõpuks selle kõne, mis mu siia tõi. See oli ikka ülilahe kogemus!“ jutustas Täht Eesti ajakirjanikele enne koondiselaagri esimest pallitrenni Tartu Ülikooli spordihoones.