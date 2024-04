Põlva Serviti mängijast võib saada Eesti käsipalli rekordimees

Taasiseseisvunud Eesti käsipalliajaloos on välja jagatud 31 tiitlit, millest Põlval on võimalus sel kolmapäeval kindlustada oma kaheksateistkümnes. 11 kulda on rännanud Kehrasse ning ühe esikoha on saanud Valga Maret-Sport, Viimsi HC ja Chocolate Boys Tallinn. Serviti ridades on Eston Varuskil sel nädalal võimalus pea kohale tõsta rekordiline 14. karikas.