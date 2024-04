DELFI VIDEO | Kas Kalle Klandorf paneb ameti maha? „Käisin kümme treenerit läbi, aga keegi ei julgenud tulla“

Kalev/Snabbi ühe eestvedaja Kalle Klandorfi jaoks võis see olla aga viimane mäng peatreenerina. „Neli või viis aastat tagasi lõpetasin ka selle asja ära. See hooaeg otsisin juhendajat ja käisin kümme treenerit läbi, kuid keegi polnud riskialdis ning ei julgenud tulla. Eks siis pidin ise olema. Ma ei tea, mis järgmisel hooajal saab, kui jälle treenerit ei leia,“ rääkis Klandorf peale mängu.

Ning kahtluse all on ka Kalev/Snabbi kõrgliigas jätkamine. „Meil on projektiklubi. Kui leiame raha, siis mängime ja kui ei leia, siis mitte. Ilma rahata ei saa mängida,“ tõdes Klandorf.