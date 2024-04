Ingebrigtsenite isale esitati lapse väärkohtlemise eest süüdistus

Skandaal puhkes 2022. aasta alguses, mil jooksuässadest vennad teatasid, et nende ja isa koostöö on lõppenud. „Praeguses olukorras Gjert enam meie treenerina jätkata ei saa,“ selgitas Henrik pressiteates. „Edaspidi jätkame vendadega omaette. Loodame, et mõistate, et me ei saa praegu üksikasjadesse minna.“

Siis spekuleeriti meedias, et põhjus võib olla isa tervises, ehkki üha enam räägiti ka isa karmidest meetoditest. Seda tegid ka pereliikmed ise. NRK telekanalil näidati viis hooaega dokumentaalsarja „Team Ingebrigtsen“, viimasel hooajal sai sõna ka toona kaheksane William. „Tahan, et isa mind treeniks, sest ta on selles väga hea. Ma ei taha aga, et mu peale kogu aeg karjutaks. See on väsitav,“ rääkis William avameelselt.