FOTOD | Kas Eesti võrkpallikoondisel algas säästusuvi? „Kokkuhoiukohad ei tohiks mõjutada lõppkvaliteeti“

Tartu Ülikooli spordihoones algas täna kell 16 Eesti võrkpallikoondise selle suve esimene pallitrenn. Jõusaalis käidi juba hommikul. Kella kuueks pidi olema plats puhas ja võrk maas, et Taaralinna kossupühamus saaks hakata ette valmistama õhtust Eesti meistriliiga veerandfinaalseeria kolmandat mängu Tartu Ülikool Maks&Mooritsa ja Viimsi vahel, mis ka võrkpallikoondise tänasesse treeningplaani sisse on kirjutatud.

„Ma pole veel meestega rääkinud, kuid olen kossuklubilt palunud meile pileteid. Tänase treeningplaani alumises nurgas on kirjas „19.00 - korvpallimäng“. Ma kindlasti soovitan, et need, kel vähegi võimalik, tuleksid tiimi ühtlustunde ja koos olemise pärast ka õhtul mängule,“ rääkis vollekoondise loots Alar Rikberg, kel erinevates rollides selja taga juba 19 koondisesuve.