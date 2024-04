Murepilved olümpia kohal: Prantsusmaad kimbutab rekordiline Dengue viiruspuhang

Alates tänavusest aastast on Prantsusmaa linnades tuvastatud üle 1700 Dengue palaviku juhtumit, mida on võrreldes möödunud aastaga üle kümne korra enam.

„See peegeldab olukorda, mis valitseb hetkel Antillidel ning laiemalt Ladina-Ameerikas ja Kariibi mere piirkonnas, kus Dengue palavikku haigestunuid on rekordkoguses,“ viitas Prantsusmaa rahvatervise juhtfiguur Caroline Semaille’ sellele, et näiteks Prantsuse Guajaanas on tuvastatud juba üle 7000 haigusjuhtumi.