Miks on Paf liiga veerandfinaalides ühel õhtul kolm mängu ja järgmisel mitte ühtegi?

Veerandfinaalid on alanud pauguga, sest Tartu, Pärnu, Keila, Rapla ja TalTechi saalides vaatas seniseid mänge üle 700 inimese. Teisalt pole kohtumise graafik korvpallisõpradele kuigi soodne ja tekivad rasked valikud. Reedel toimus (sisuliselt ühel ajal) kolm mängu, laupäeval üks ja pühapäeval üks. Sama nihkes on asjad ka sel nädalal.

Esmaspäeval on kavas kolm matši, teisipäeval mitte ühtegi ning kolmapäeval taas kolm (eeldusel, et kaks seeriat ei saa esmaspäevaga läbi). Korvpalliliidu liigade ja võistluste juht Henri Ausmaa sõnul oli esialgne plaan teine, aga mängu tuli tuttav mure, mis on ala viimastel aastatel saatnud.