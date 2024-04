Toyota testis vastuoluliste muudatustega ralliautot. Latvala: see on suur samm tagasi

Portaal DirtFish kirjutab, et Toyota on alates veebruarist, mil FIA regulatsioonide muutmise idee välja käis, proovinud autot kohendada ja testinud, kuidas muudatused mõjuksid.

Latvala sõnul tegi Toyota enne Horvaatia rallit modifitseeritud Rally1 ja Rally2 autodega teste. Rally1 autol oli eemaldatud hübriidajam ning vähendatud aerodünaamikat ja mootori õhuvõtuava. Rally2 autol oli aga õhuvõtuava võrreldes praegusega suurendatud ja ka tiivad olid suuremad. Sellise sammude eesmärk on FIA sõnul kasvatada esikoha eest võitlevate ekipaažide arvu.

„Testid näitasid, et kohitsetud Rally1 auto on võrreldes praegusega suur samm tagasi. Ja Rally2 auto tegi ainult väikese sammu edasi. Arvan, et Rally1 ja Rally2 autosid on keeruline samasse klassi tuua,“ tõdes Latvala skeptiliselt.

Soomlane lisas, et paberil võivad muudatused tunduda paberil lihtsad, aga päriselus tuleb nende elluviimiseks kulutada palju aega ja seega ka raha. Sellepärast ongi tiimid üksmeelselt FIA plaanide vastu.

„Rally1 auto aerodünaamika on hoolega läbi mõeldud. Näiteks, kuidas õhuvoolud auto külgedelt tagatiivani jõuavad. Kui panna senisest väiksem tagatiib, ei tööta auto tagaosa geomeetria enam nii nagu algselt disainitud oli. See ei ole üldse lihtne. Ja see on ka põhjus, miks need muudatused nõuavad tööd ja testimist. Kõigi jaoks oleks lihtsam, kui me ei muudaks kuigi palju,“ selgitas ta.

Ühtlasi ei saa Latvala aru FIA mõttest, et Rally1 ja Rally2 autod tuleks järsku võrdsele pulgale viia. „Kui Rally1 autot palju aeglasemaks teha, on loomulikult kõik võimalik ja Rally2 auto võib võita. Aga mis oleks sel juhul tootjate huvi Rally1 autosid arendada? Kui kavandatav Rally2-Plus on kiirem ja selle arenduspaketi saab kodus peale panna, siis miks peaks tehasetiimid tahtma MM-sarjas osaleda?“ küsis ta retooriliselt.