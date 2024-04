Remo Perli Anna Levandi juhtumist: uisuliidu selgitustes on palju ebakõlasid ja vastuolusid

Veebruaris tuli avalikuks, et mitmed endised õpilased süüdistavad iluuisutreener Levandit vaimses ja füüsilises vägivallas. Eelmisel nädalal otsustas uisuliidu loodud komisjon Levandit hoiatada, aga otsuses märgiti, et suurem osa süüdistustest ei leidnud tõendamist.

Perli ütles ERR-i saates „Terevisoon“, et kui alaliit ja treener teevad otsusest oma järeldused ning eksimused lõpevad, on protsess andnud rahuldava tulemuse. "Aga kui teiselt poolt vaadata, siis need selgitused, mis uisuliit on oma lõppraportis välja toonud, siis siin on päris palju ebakõlasid ja vastuolusid," lisas ta.

"Näiteks üks esimesi lauseid oli see, kuidas väidetavalt sportlased ja vanemad on muutunud nõudlikumaks, mis toob treeneritele uusi nõudmisi. Minu arvates sellised iseloomujooned nagu viisakus ja sõbralikkus ja koostöövalmidus, mitte solvamine ja alandamine, käivad meiega juba aastasadu. Siin väita, et midagi on kardinaalselt muutunud minu arvates ei päde," jätkas Perli.

Tema sõnul tekkis suur lõhe Levandit ja tema süüdistajaid kaitsnud inimeste vahel. "Treener "Pealtnägija" vahendusel kinnitas meile kõigile, et ühtegi sellist situatsiooni ei ole olnud, neid ütlusi ei ole olnud, neid tegevusi ei ole olnud ja uisuliidu uurimine viitas ka sellele, et need ei leidnud kinnitust," ütles Perli.

"Kaitsta treeningmeetodeid, mida tegelikult ei ole olnud. Minu arust on see väga suur vastuolu. Neid pole olnud, aga me ikka kaitseme seda," lisas juhtivuurija.