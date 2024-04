TÄNA DELFI TV-s | Kas Tartu on Viimsist ka kolmandat korda parem ja pääseb poolfinaali?

Tartu abitreener Olari Naritsa kommentaar: „Täna on seeria otsustav kolmas mäng ja peame hoidma fookust, sest meil on ainult üks eesmärk – seeria ära lõpetada. Viimsi näitas viimases mängus, et nad võivad hambaid näidata ja täna me neile seda lubada ei saa. Loodame, et hoolimata ilusast ilmast ja nädala algusest leiavad korvpallisõbrad tee saali ja aitavad meil sellele seeriale joone alla tõmmata.“