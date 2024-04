TÄNA DELFI TV-s | Kalev/Cramo läheb Kalev/Snabbi vastu edasipääsu vormistama

Kalev/Cramo mängija Leemet Böckleri kommentaar: „Meie eelmised mängud on täiesti vastandlikud olnud, kus esimeses mängus laabus meil kõik ja teises mitte. Seega ootame kõiki toetajaid saali meile kaasa elama ja aitama, sest kodupubliku ees on alati mõnus ja energiline mängida. Meie fännid on meie kuues mees väljakul ja soovime selle seeria ära lõpetada. Kindlasti tuleb Tallinna Kalev ka peale mõttega, et neil pole midagi kaotada, aga üritame oma mängu peale suruda ja neile ebamugavust tekitada.“