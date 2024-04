DELFI VIDEO | Ivo Van Tamm: suutsime Keila kolmest liidrist kaks enam-vähem neutraliseerida

„Ülisuurt muudatust me ei teinud. Arvan, et kõige suurem asi võrreldes eelmise mänguga oli see, et suutsime kaks meest kolmest enam-vähem ära neutraliseerida. Žunda küll ladus meile täna 23 punkti, aga Johnson ja Kasemets viskasid palju vähem kui eelmises mängus,“ rääkis Tamm Delfi ja Inspira otse-stuudios.