Võimas! Peeter Jürisson tulistas end viimasel kvalifikatsioonivõistlusel Pariisi olümpiale!

Finaalis läks tõsiseks närvide mänguks. Kuna rootslasel Marcus Svenssonil oli olümpiakoht juba olemas, tuli jõuda ülejäänute hulgas kahe parema sekka, et teenida pilet Pariisi.

„Sain selle, mille järele Dohasse tulin - olümpiakoha,“ sõnas Jürisson pärast võistlust. Küsimusele, kas Eesti on tulemusega rahul, vastas Jürisson: „Loodan küll. Igatahes oli see mu parim rahvusvaheline võistlus. Neljandaid kohti on mul küll, kuid nüüd sain lõpuks ka medali.“