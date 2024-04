VIDEO | Maxim Vorovski kohtub The League’il Zambia taustaga Walesi võitlejaga. Vaata, mis mehega on tegu!

Sikwa on Zambia päritolu, kuid elab Walesis. Oma Instagrami konto andmeil on Briti number üks nii kehakaalus 85 kg kui ka 90 kg, pidanud 51 profimatši ning tulnud kahel korral maailmameistriks.

Sikwa pole teinud saladust, et on veetnud teatud aja oma elust vanglas. Vägivallatsemise eest on ta saanud kaks erinevat vanglakaristust. Youtube’i vestlussaates The Central Club on ta öelnud, et mängus oli alkohol ning rumalad otsused panna oma oskused proovile tänaval.