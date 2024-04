VIDEO | Rallikrossihooaeg algas Raassillal. SuperCari võitja selgus viimase ringi avarii järel

Kokku 80 osalejaga võistlusel oli omakorda kõige osavõturohkem klass 26 võistlejaga Crosskart Xtreme, kus saavutas esikoha Andre Kiil (P-Tech), järgnesid Lucas Orav (Speedcar Wonder) ja Sten Oja (P-Tech).

Eestis valmistatud P-Tech krosskarti proovis Kiil esmakordselt võistluseelsel nädalal paaritunnisel treeningul ning testis ka päev enne võistlust. „P-Techil on Raassilla rajal palju testikilomeetreid all ja seaded enam-vähem teada,“ rääkis Kiil. „P-Techi krosskart on küllaltki erinev minu eelmisest krosskardist ja põhiline oligi saada ise sellega sinapeale. Sain väga hästi.“