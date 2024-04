VIDEO | Muusikavideos hullanud Kalle Rovanperä: suvel saab sellest tõeline hitt!

Nimelt osales Rovanperä põhjanaabrite kultusduo JVG uue hittloo „Rallikansa“ muusikavideos. Kaks päeva tagasi ilmunud videot on praeguseks YouTube’is vaadatud juba üle 120 000 korra.

Ralliässa sõnul polnud ta aga enne filmimist räpparitega lähemalt kokku puutunud.

„Enne seda projekti ma neid isiklikult ei tundnud, kuid mu mänedžer on nende tuttav. Ma ei tea, kas temal on sellega midagi pistmist, aga igatahes soovisid nad, et ma videos osaleksin,“ rääkis Rovanperä DirtFishile.„Laulu pealkiri tähendab rallirahvast. See räägib rallist ja sellest, kuidas soomlased on rallifännid. Nad teevad tõesti väga head muusikat. Kõik soomlased teavad neid ja oli tõesti tore koostööd teha.“

„See oli vahva, et nad just rallist laulu tegid. Olen kindel, et suvel saab sellest tõeline hitt ja eriti just Soome MM-ralli ajal,“ lisas ta.

Samas pole muusikavideos osalemine Rovanperä jaoks kaugeltki võõras teema. „Kui olin 12 või 13 aastat vana, siis olin ka Citroen C2 masinaga ühes videos. Nii et päris esimest korda ma seda ei tee. Muidugi esimesest korrast on jupp aega möödas, aga praegu oli tõesti väga tore selliste inimestega sõita ja lõbutseda. See oli äge projekt,“ lausus Rovanperä, kes sooviks ka edaspidi sarnastes ettevõtmistes kaasa lüüa, kuid kindlasti mitte lauljana.

Video: