Kuupäev paigas! Tippjalgpallurid tahavad peagi kambaga „kapist välja tulla“

Nimelt kirjutab Saksamaa väljaanne Preußische Allgemeine Zeitung, et 17. mail ehk enne viimast Bundesliga mänguvooru plaanivad mitmed homoseksuaalsed jalgpallurid tõe päevavalgele tuua. Kusjuures 17. mail tähistatakse ka rahvusvahelist homofoobia vastast päeva.

Kampaania osas on informeeritud ka asjaosaliste koduklubisid, kuigi väidetavalt on mõned neist endiselt kõhkleval seisukohal ning võivad enne paika pandud kuupäeva verest välja lüüa.

„See on väga vastuoluline teema. Kas ma ikka tahan oodata, kuni jalgpallimaailm muutub mulle sobivaks? Miks ma peaksin ootama? On tekkinud huvitav dünaamika, kus inimeste peas keerlevad mõtted, kas varjamine ja eitamine on ikka vajalik,“ kommenteeris mängijate initsiatiivi endine Saksamaa jalgpallur Marcus Urban, kes tuli „kapist välja“ alles pärast sportlaskarjääri lõppu.