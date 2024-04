TÄNA DELFI TV-s | Kas Pärnu suudab kodus füüsilise Keila vastu seeriat juhtima minna?

„Keila on mänginud enesekindlalt ja agressiivselt. [Kevin] Johnsoni ja [Kristen] Kasemetsaga oleme jätkuvalt hädas. Kui me ei suuda füüsilise mänguga kohaneda, läheb järgmisesse ringi pääsemine raskeks!“ rääkis Pärnu abitreener Martin Müürsepp enne mängu.

Ning Keila peatreeneri Peep Pahvi sõnul ei kavatse nad füüsilisest mängust loobuda. „Seeria on viigis ning sisuliselt alustame uuesti nullist. Pikas seerias on iga mänguga ilmselt üha keerulisem vastast üllatada ning oluliseks saab see, kui kvaliteetselt suudab üks või teine oma tugevusi ära kasutada. Meie jaoks on oluline jätkata agressiivset ja füüsilist mängu, mis aitaks nullida Pärnu tugevusi. Agressiivsust peab jaguma nii rünnakule kui kaitsesse,“ sõnas Pahv.