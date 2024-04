DELFI VIDEO | Brett Nõmm: tahtsime TalTechi maa-alaga üllatada järgmises mängus, aga pidime seda kasutama täna

„Kindlasti on üks asi, millega oleme treenerite tiimiga tähelepanu pööranud, et alati tuleb lõpuni mängida. Vahet pole, mis on seis. Võtame selle [põhihooaja jõulude ajal toimunud] kampsunimängu, kus olime 29 sekundit enne lõppu kaheksaga maas ja ikka võitsime. Seda usku on ja tekitasime maa-alaga neis segadust. Võib-olla oleksime tahtnud seda kasutada järgmises mängus, aga oli vaja seda kasutada täna,“ selgitas ta võidu võtmeid.