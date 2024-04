DELFI VIDEO | Kas Suurorule tehti viimasel sekundil viga? Varrak: andsime protesti sisse

TalTechi leer oli kindel, et olukorras oli viga ning nad andsid kohtumise lõpuvile järel sisse ka protesti. „Ma pole FIBA reeglitega kursis, aga vähemalt saatsime signaali, et võib-olla pole see võit Raplal käes. Suurorg ütles, et 100% viga,“ selgitas meeskonna peatreener Alar Varrak.