FOTOD | Kalju ründaja Tamm Kalevi alistamise järel: meie ründeduo on iga parameetri põhjal Eestis ületamatu

„Ma arvan, et see meenutas väga palju hiljutist karikamängu. Väga sarnane mäng,“ viitas Kalju ründaja Alex Matthias Tamm Soccerneti ülekandes paar nädalat tagasi toimunud matšile, kus nõmmekad jäid Promise Davidi kahe tabamuse abil peale 2:1. „Lõpp läks täna natuke rabedaks, sest neil on olemas jokker [Kaspar] Laur, kellele peale saab panna pikki palle ja nad lõid lõpus sellega teravust.“

Kalju on meistriliigas 17 punktiga teine ja Kalev üheksaga seitsmes. Sealjuures on nõmmekad löönud tänavu 18 väravat, millest 13 on ründeduo Tamm-David arvel. „Promise’it keegi kinni ei saa, selles olen kindel. Meie ründeduo on iga parameetri põhjal Eesti ületamatu, olgu selleks pikkus, kaal ja kõik asjad,“ lisas ta. „Kui saame järgmises mängus Tartu Tammekalt kolm punkti kätte, siis võime esimese ringiga rahul olla.“