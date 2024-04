The League paneb Tondirabas eestlaste omavahelisel matšil mängu WBC meistrivöö

The League’i peakorraldaja Kevin Renno selgitas, et tegu on Eesti taipoksi meistrivööga. Vöö on seotud maailmakuulsa poksiorganisatsiooniga World Boxing Council, millel on 2004. aastast ka eraldi taipoksiharu.

„Selle kodumaise tiitli andmise eesmärk on saada meie sportlased rahvusvahelisse edetabelisse. See tähendab, et nad hakkavad oma kaalukategooria edetabelis tõusma ja kui nad tõusevad piisavalt kõrgele, siis nad kandideerida Euroopa tiitlile ja maailmameistritiitlile,“ rääkis Renno.

Täna avaldas The League veel ühe 18. mail toimuva ürituse võitleja, kelleks on Suurbritanniat esindav Zambia päritolu Charlie Sikwa, kes oma Instagrami konto andmeil on Briti number üks nii kehakaalus 85 kg kui ka 90 kg, pidanud 51 profimatši ning tulnud kahel korral maailmameistriks.

Sikwa pole teinud saladust, et on veetnud teatud aja oma elust vanglas. Vägivallatsemise eest on ta saanud kaks erinevat vanglakaristust. Youtube’i vestlussaates The Central Club on ta öelnud, et mängus oli alkohol ning rumalad otsused panna oma oskused proovile tänaval.

