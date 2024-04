MM-il finaali jõudnud Eesti kurlingupaar: meie koostöö toimib suurepäraselt!

Täna asub aga Eesti MM-i kulla nimel heitlusesse Rootsi kurlingupaariga Isabella ja Rasmus Wranaa. “Tunne nii kaugele jõuda on suurepärane! Seda enam, et pika turniiri ajal oli meil ka raskeid hetki, kuid saime neist edukalt üle. Meie koostöö toimib suurepäraselt ning rasketest hetkedest olemegi üle saanud tänu omavahelisele koostööle ning muidugi ka eelnevale ettevalmistusele,” sõnas Harri Lill pressiteate vahendusel.

Marie Kaldvee tänas kõiki kurlingu toetajaid ja kaasaelajaid. “Me oleme väga õnnelikud tulemuse üle, kuid eriti hea tunne on kogeda eestlaste toetust ning oleme tänulikud kõigile, kes meile kaasa elavad. Aitäh!” lisas Kaldvee.



Eesti kurlingupaari treeneri Tomi Rantamäki sõnul on tema hoolealused suurepäraselt esinenud. “Vastased mängisid väga kõrgel tasemel ning veerandfinaali ja poolfinaali võitmiseks tuli kasutada kõiki erinevaid oskusi. Oleme selleks võistluseks hästi valmistunud ja seda on näha. Sellisel tasemel võivad mängud minna mõlemale poole, kuid hea ettevalmistus aitab rasketest hetkedest üle. Finaali jõudmine on hea saavutus, kuid oleme janused veel ühe võidu järele,” lausus Rantamäki finaali eel.



Kaldvee ja Lille eesmärgiks oli MM-il medalimängu sekkuda, kuid sellest olulisemaks peavad eestlased olümpiamängude piletit, mis on nüüd sisuliselt käeulatuses.



Eesti on praeguseks teeninud vähemalt 23 taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunkti. 2026. aasta Milano olümpiale pääseb kokku kümme kurlingupaari. Selle ja järgmise aasta segapaaride maailmameistrivõistluste koondtulemused selgitavad välja seitse võistkonda, kes võistlevad koos võõrustajamaa Itaaliaga. Viimased kaks kohta jagatakse kvalifikatsiooniturniiril.



Eesti-Rootsi kuldmedalimäng algab täna Eesti aja järgi kell 15.00. Finaali saab vaadata siin.