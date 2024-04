Delfi Sport toob lugejateni graafiku kujul kurlingu tähtsamad detailid. Samas vaatame, kuid lähedal on Eesti duole 2026. aasta Milano-Cortina OM-pääse ja kui palju talialade tiitlivõistluste medaleid on eestlased üldse võitnud. Kõige tipuks tuleb tõdeda, et Eesti Olümpiakomitee EOK toetuste süsteemi järgi on Kaldvee ja Lill praeguse seisuga üldse Eesti kõige vingemad sportlased.