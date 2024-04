Medal käes! Kaldvee ja Lill jõudsid kurlingu MM-il finaali

Eesti jaoks on tegemist märgilise võiduga, mis on ka tõsine samm taliolümpiamängude pileti lunastamiseks. Eesti on praeguseks teeninud vähemalt 23 kvalifikatsioonipunkti. 2026. aasta Itaalia taliolümpiamängudele pääseb kokku kümme kurlingupaari ning selle ja järgmise aasta segapaaride maailmameistrivõistluste koondtulemused selgitavad välja seitse võistkonda, kes võistlevad koos võõrustaja Itaaliaga.