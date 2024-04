Kalev/Cramo laatsaret täienes Kaspar Kitsinguga

BC Kalev/Cramo korvpalliklubi teatas sotsiaalmeedias, et Eesti meistrivõistluste veerandfinaalseeria avamängus Tallinna Kalev/Snabbi vastu põlve vigastanud Kaspar Kitsingu vigastus osutus niivõrd tõsiseks, et mängumehe hooaeg on lõppenud.