Brasiilia jalgpallikoondise suurim väravakütt lõpetab koondisekarjääri

2002. aasta sambamaa naiskonnas debüteerinud Marta on 175 mänguga löönud koondise eest 116 väravat, millega ta on riigi nii meeste kui naiste koondise ajaloo suurim väravakütt. Meeste jalgpallikoondise resultatiivseim mängija Neymar on Brasiilia eest saanud jala valgeks 79 korda.