Liverpooli peatreeneriks on kerkimas 45-aastane hollandlane. Jürgen Klopp: ta on väga hea

Slot on Feyenoordi peatreeneriks olnud alates 2021. aastast. Enne seda on ta tüürinud Hollandi klubisid AZ Alkmaar ja Cambuur. Sloti seni suurimaks saavutuseks on Feyenoordiga Hollandi meistritiitli võitmine hooajal 2022/23. 2023/24 viis ta klubi ka Hollandi karikavõitjaks. 2021/22 tüüris ta Feyenoordi Konverentsiliiga finaali, kus kaotati AS Romale.

Liverpooli on alates 2015. aasta 8. oktoobrist tüürinud sakslane Jürgen Klopp ning tänavuse hooaja lõppedes paneb ta ameti maha. Esialgu soovis Liverpool sakslase asendajaks tuua Xabi Alonsot, kuid Alonso otsustas jätkata Leverkuseni Bayeri ridades. Seejärel ütles Liverpoolile väidetavalt ära ka Lissaboni Sportingu peatreener Ruben Amorim. Nii ongi nüüd jõutud Sloti juurde. Briti meedia sõnul on läbirääkimistega jõutud juba otsustavasse faasi.

Sportsmaili teatel kuulutatakse Slot Liverpooli peatreeneriks järgmise 48 tunni jooksul. Ka Slot ise on tunnistanud, et juhendaks Liverpooli meeleldi. Loomulikult küsiti Sloti kohta arvamust ka Jürgen Klopilt.

„Mina ei ole (järgmise peatreeneri valimise) protsessiga seotud. Tahan lihtsalt seda rõhutada,“ sõnas Klopp esmalt. „Kui ta aga valitakse, siis meeldiks ta mulle väga. Ta tahab seda töökohta. Mulle meeldib tema meeskonna mängustiil. Olen tema kohta palju kuulnud ja ta on hea kutt. Tunnen inimesi, kes teda tunnevad, kuid mina teda veel ei tunne. Mulle on öeldud, et ta on väga hea. See meeldib mulle.“