KUULA | „Jalgpallistuudio“: Kas Paide mängib liiga keeruliselt? Kas Flora on vaimselt katki?

Me oleme kõik Tallina FCI Levadia sügavust ülehinnanud ja nende pink on tegelikult kehv. Tõde või ülereageering?

Paide Linnameeskond peab muutma mängu lihtsamaks. Tõde või ülereageering?

Nõmme Kalju ründaja Promise David on A le Coq Premium liigas parim müügiartikkel? Tõde või ülereageering?

Tallinna Flora meeskond on vaimselt katki. Tõde või ülereageering?

Kuressaare on Eesti paremuselt viies meeskond? Tõde või ülereageering?

Tartu Tammeka mängijatele sobib rohkem mängida suure kui väikestega? Tõde või ülereageering?

Nõmme United peab leidma kogenud treeneri. Tõde või ülereageering?

VAR-i kasutamine vajab revolutsiooni, sest pidevad viivitused tapavad mängu. Tõde või ülereageering?

Eesti meistriliiga arengu suurim takistus on väljaehitamata Sportland Arena. Tõde või ülereageering?