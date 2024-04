Medalimängudele! Kaldvee ja Lill alistasid Kanada ja jõudsid MM-il poolfinaali

Lisaks MM-medalitele on seekordne MM oluline ka 2026. aasta Milano-Cortina olümpiamängude pileteid silmas pidades. Nimelt jagatakse kümnest olümpiapääsmest seitse välja 2024. ja 2025. aasta maailmameistrivõistluste põhjal. Poolfinaali jõudmisega on Eesti taganud endale juba kõrged punktid. Minimaalselt on teenitud 18 punkti (MM-tiitel tooks 27 punkti). Samas MM-i viies saab 16, kuues 15 jne punkti.