Kas WRC-sarja punktisüsteem võib muutuda juba hooaja keskel?

Tänavuseks hooajaks võeti WRC-sarjas kasutusele uus punktisüsteem, mis on praeguseks tekitanud juba omajagu pahameelt. Eelkõige on uus süsteem võtnud väärtuse ralli võitmiselt ning kriitikute sõnul on tegemist nö sotsiaalse süsteemiga, kus kõigile jagatakse lõpuks üsnagi võrdselt punkte.