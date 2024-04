TIPPHETKED | Tartu Ülikool teenis südikalt võidelnud Viimsi vastu teise võidu

Tartu abitreeneri Olari Naritsa sõnul on Viimsil teiseks kohtumiseks kindlasti rohkem infot. „Avamängust saime küll hea tunde kätte, aga täna on uus päev ja uus mäng. Viimsil ei olnud enne mängu meie mängu kohta eriti palju infot, aga kindlasti on nad nüüd mängu üle vaadanud ja omad järeldused teinud. Seeria mõttes on tänane mäng suure tähtsusega, sest kui suudame võidu kirja saada, siis astume väga suure sammu kogu seeria võitmise suunas. Samas, kui laseme Viimsil oma mängu mängida, siis on nad sel hooajal ka varem näidanud, et suudavad kõigile korralikult vastu panna ja see teeb ka seeria osas asja taas lahtisemaks,“ sõnas Narits.