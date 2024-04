Keila küttis kodusaalis Pärnule sauna ja viigistas veerandfinaalseeria

„Play-off’i seeriates saavad otsustavaks detailid. Oleme Pärnus toimunud seeria avakohtumist analüüsinud ja teeme kodumänguks korrektiivid nii rünnaku kui ka kaitse osas. Usume, et sellest on abi ja suudame seeria viigistada. Oluliseks saab see, millise energiaga suudame platsile minna ja seal tegutseda. Pärnu mängijatel on rohkem selliste seeriate kogemusi ning kui soovime neid alistada, peame suutma kogu mängu vältel säilitada maksimaalse keskendumise. See on võimalik ning usume, et see seeria alles läheb huvitavaks. Loodame, et Keila fännid tulevad meid toetama ja publik aitab meid kuuenda mehena võidule. Saali tasub tulla igal juhul ja teha seda varakult, sest lisaks mängule pakutakse seekord seal ka palju muud huvitavat,“ sõnas kohtumise eel Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv.