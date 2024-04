Eesti kurlingupaari soomlasest treener: Kaldvee ja Lill on MMil heas hoos

Treeneri hinnangul on Kaldvee ja Lill enne tänast kohtumist vaatamata pikale võistlusele ja rasketele mängudele heas hoos. „Tänane kohtumine tuleb raske, kuid sportlased on pika võistluse jooksul hästi esinenud ning oma sooritusvõime säilitanud,“ ütles ta.

Kaldvee ja Lille jaoks on tegemist seitsmenda MMiga. Eesti kurlinguduo eesmärgiks on sekkuda medaliheitlusesse ning teenida MMil 2026. aasta Milano taliolümpiamängude punkte. Möödunud aastal saavutasid Kaldvee ja Lill MMil 5. koha, korrates seega oma senist parimat tulemust aastast 2019.

Eesti Curlingu Liit sõlmis Tomi Rantamäkiga lepingu Eesti esindusvõistkondade treenimiseks ning sportlaste toetamiseks rahvusvahelisteks tiitlivõistlusteks valmistumisel. Rantamäki on tunnustatud kurlingutreener, kes on oma kurlingukarjääris keskendunud eelkõige segapaaris kurlingule. Ta on olnud Hiina segapaaride treener ning tema juhendamise all jõudis Hiina kurlingupaar 2021. aasta MMil ja möödunud aasta taliolümpial esikümnesse. Ta on treeninud ka Soome kurlingumeeskonda, kes saavutas tema juhendamise all 2015. aasta MM-il neljanda koha.