KOMMENTAAR | Sportlane ametniku meelevallas – vehklemisliit koperdab juhtimisvigadest õiguslikeni

Juba pikemat aega on nõnda, et lihtsam on kokku lugeda neid kuid aastas, mil avalikkus ei pea kuulma vehklemisliidu järjekordsest juhtimisfopaast või uuest moodusest, kuidas vastase asemel omasid torgata. Paljud neist episoodidest on leidnud kajastust meediaveergudel, teist sama palju – kui mitte rohkemgi – on (veel) rääkimata lood.