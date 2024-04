Red Bulli F1 tiimi peadisainer lahkub Horneri ahistamisskandaali tõttu meeskonnast

Vormel 1 ajaloo üheks geniaalsemaks disaineriks peetud 65-aastane Newey on BBC andmetel Red Bullile teada andnud, et soovib edasi liikuda.

Newey leping Red Bulliga kestab 2025. aastan lõpuni, kuid väidetavalt on tal võimalik tiimiga läbi rääkida mõnda teise tiimi liikumise tingimuste osas. Viimasel ajal on teda seostatud Ferrariga ning oma pakkumise on teinud ka Aston Martin.