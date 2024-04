Kaldvee ja Lill alistasid ka Prantsusmaa ning pääsesid MM-il kuue parema sekka

Eesti teenis A-alagrupis kokku kuus võitu ja kolm kaotust. Sama skoori said kokku ka teisena lõpetanud Šveits ning neljandaks ja viiendaks jäänud Itaalia ning Jaapan. Omavahelises surnud ringis saatis edu Šveitsi ja Eestit. Šveits lõpetas grupi teisena ja Eesti kolmandana, kuna omavahelises kohtumises jäid peale šveitslased.

Harri Lill kommenteeris, et MMi esimene eesmärk sai täidetud. „Suurepärane võitlus meie tiimi poolt, et alagrupis raskest seisust välja tulime ja kvalifitseerusime play-off´i. Esimene eesmärk on täidetud,“ ütles Lill.