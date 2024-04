Eesti Uisuliit lõpetas uurimise ja tegi Anna Levandile hoiatuse. „Suur osa etteheidetest osutus liialduseks“

„Suhtusime treeneri vastu esitatud kaebustesse äärmiselt tähelepanelikult ning kontrollisime kaebusi ja meieni jõudnud infot nii palju kui omalt poolt saime. Komisjoni töö jooksul ei laekunud meile uusi kaebusi. Võtsime ühendust kõigi meile teadaolevate inimestega, kes olid esitanud kaebuse või kelle me kirjeldatud olukordades ära tundsime, et nad ära kuulata. Samuti kuulasime ära pealtnägijate ja Anna Levandi selgitused, et saada võimalikult täielik pilt. Suhtlesime ka erinevate ekspertidega. Kokku vestles komisjon 10 inimesega ning käsitleti kuni 17 aasta taguseid episoode, mille osas mõistetavalt ei ole võimalik tõsikindlatele seisukohtadele asuda. Mõistame, et võib tekkida ootus, et komisjon on leidnud igas etteheite episoodis, kas siis selgelt seda kinnitavat või ümberlükkavat tõendusmaterjali, kuid kahjuks nii lihtne see ei ole olnud. Analüüsi raskendas, et mitmed kirjeldatud episoodid olid sõna-sõna vastu olukorrad. Lisaks muutsid mõned inimesed oma seisukohti,“ ütles Arm.