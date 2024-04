Norra tõmbab kahevõistluskoondist koomale. Kristjan Ilvese jaoks ei muutu midagi, pigem läheb hoopis paremaks

„Pole kahtlustki, et see hooaeg saab olema põnevaim, mis meil on olnud alates 2011. aasta Oslo MM-ist saadik. Meil on ka vahepeale jäänud olümpiahooaegu, kuid maailmameistrivõistlused kodupinnal on midagi väga erilist,“ ütles Norra kahevõistluskoondise spordidirektor Ivar Stuan pressiteates 2025. aasta Trondheimi MM-ile viidates.