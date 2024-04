TÄNA OTSEPILT | Kristin Tattar alustab hooaja teist Major turniiri

„Soov on alati hästi esineda. Tõsi ta on, et hooaja esimene Major läks teatud probleemide nahka, aga ma ei hakka selle taha pugema. Ju siis pidi nii minema,“ rääkis Tattar, kes USA lahtistel pidi leppima kuuenda kohaga. „Kuigi väsimus kimbutab, siis olen väga motiveeritud, et selle USA reisi viimane võistlus, mis on ühtlasi ka Major, edukalt lõpetada. Seejärel saab mõneks ajaks tempo maha võtta, natuke puhata ning hooaja keskosaks ettevalmistusi tegema hakata.“