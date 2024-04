Therese Johaugi tagasitulek kogub aina enam tuure

Norra murdmaasuusatamise naiste A-koondisse on tavapärase 10 sportlase asemel nimetatud praeguse seisuga üheksa nime. Koondise treener Sjur Ole Svarstad ei salga, et vaba koht on jäetud 35-aastasele Therese Johaugile, kes mõlgutab mõtteid võimalikust tagasitulekut.