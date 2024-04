Neljapaat alustab täna EM-i. Allar Raja: näeme, kuidas uue paadiga päriselt hakkama saame

Mikhail Kushteyn (Narva SK Energia), Allar Raja (Pärnu SK Kalev), Tõnu Endrekson (Pärnu SK) ja Johann Poolak (Pärnu SK Kalev) said pikkadeks lõunalaagriteks kätte uue Filippi firma paadi, mida tippkiirusel veel testida pole õnnestunud.

„Treeningud on läinud hästi: oleme plaani jälginud, tervis on kõigil korras ja uue paadigi oleme suhteliselt hästi liikuma saanud,“ rääkis meeskonna üks staažikamaid Allar Raja, kelle sõnutsi on EM sõudetiimile väga oluline mõõduvõtt.