TÄNA DELFI TV-s | TalTech ja Rapla alustavad tulist veerandfinaalseeriat

„Kõikide eelduste kohaselt on oodata võrdsete heitlust, kus rolli hakkavad mängima mini duellid ning kuidas võistkonnad on välja tulnud pikalt võistluspausilt, nii füüsilise kui ka taktikalise poole pealt,“ tunnistas seeria avakohtumise eel TalTechi peatreener Alar Varrak. „Võistkond on suures plaanis terve. Pehka õlavigastus teeb natuke muret, kuid ta on mänguks valmis ning Sunelik ja Küttis on ka esimesed treeningud võistkonnaga kaasa teinud. Publiku jaoks tuleb kindlasti põnev korvpalliõhtu, nii et tasub sammud seada TalTechi Spordihoonesse.“