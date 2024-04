The League VI võitlusõhtu korraldajad avaldasid esimesed võistluspaarid

Kelle vastased on veel selgumata? Varem on välja hüütud, et lisaks eelnimetatud sportlastele astuvad 18. mail ringi Allan Volosatõh, Anmar Knuut, Tanel Kondel ja Maxim Vorovski. Esialgu oli nimekirjas ka vabavõitluskarjäärile pühendunud Maikel Astur, kes aga pidi hiljutisel MMA RAJU üritusel saadud vigastuse tõttu The League’ist loobuma.